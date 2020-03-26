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Denizli'de sokakta yaşayanlar için bina tahsis edildi

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası risk altında olan evsizlere yönelik bina tahsis edildi.

26.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:16
Denizli'de sokakta yaşayanlar için bina tahsis edildi
Denizli 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası risk altında olan evsizlere yönelik bina tahsis edildi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yaptığı açıklamada, salgının yayılmasının önüne geçmek için tedbir almaya aralıksız devam ettiklerini, bu kapsamda evsizleri de unutmadıklarını belirtti.
Sokakta yaşayan vatandaşlar için bir bina tahsis ettiklerini, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerinin binayı dezenfekte ettiğini ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildiren Zolan, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların bu hizmet için mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, mesai saatleri dışında ise ALO 153 çağrı merkezine başvurması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan Buldan'da da belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Adnan Menderes Bulvarı'nda oluşturulan dezenfekte noktasında ilçeye giriş ve çıkış yapan tüm araçlar, tek tek dezenfekte ediliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Osman Zolan, Denizli, Güncel

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