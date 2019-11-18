Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de son 1 haftada 58'i yaralanmalı 66 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı - Haber

Denizli'de son 1 haftada 58'i yaralanmalı 66 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı

Denizli'de son bir haftada 58'i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 31 bin 377 aracın ise kontrol edildiği belirtildi.

18.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:40Denizli'de son 1 haftada 58'i yaralanmalı 66 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı
Denizli'de son bir haftada 58'i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, 31 bin 377 aracın ise kontrol edildiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin son bir haftalık trafik raporu hakkında bilgiler verildi. Açıklamada kent genelinde 58'i yaralanmalı olmak üzere 66 maddi hasarlı trafik kazasının yaşandığı kaydedildi. Ayrıca son bir haftada polis tarafından kentte 31 bin 377 araç üzerinde kontrol yapıldığı ve 3 bin 759'u ile ilgili işlem yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, kent genelinde 371 okul servis aracının denetlendiği ve kurallara uymayan 26 araç sürücüne cezai işlem uygulandığı ifade edildi. - DENİZLİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:52 Adana'da şok asayiş uygulaması
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:45 Vatan Caddesi'nde alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır, 3 yaralı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
00:21 Adana'da şok asayiş uygulaması
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:37 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:57:09