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Denizli'de son bir haftada 599 asayiş olayı meydana geldi

Denizli'de polis ekipleri, 30 bin 300 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 206 kişiyi gözaltına aldı.

18.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:57Denizli'de son bir haftada 599 asayiş olayı meydana geldi
Denizli'de polis ekipleri, 30 bin 300 kişinin Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 206 kişiyi gözaltına aldı. Kentte ayrıca son bir hafta içerisinde 599 asayiş olayı meydana geldiği ve bu olaylara polis tarafından müdahale edildiği aktarıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11-17 Kasım tarihleri arasında rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 30 bin 300 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamalar sonunda çeşitli suçlardan aranması olduğu bildirilen 206 kişi yakalandı.

Polis ekipleri ayrıca, adli makamlardan gelen yakalama kararları doğrultusunda 157 şahsı gözaltına alırken, bu şahıslardan adliyeye sevk edilenlerden 62'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde hırsızlık ve kavga ve başta olmak üzere meydana gelen 599 asayiş olayında, olaylara karıştığı belirlenen 380 şüpheliden 328'i yakalandı. Bu şahıslardan 21'inin gözaltına alındığı ve 7'sinin ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan 4 adet motosiklet, 2 adete bisiklet, 1 adet kaynak makinesi ve 4 adet oto teybi de ele geçirildi. - DENİZLİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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