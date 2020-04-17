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Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi

Denizli'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerleri, marketler ve şehir içi ulaşım araçları başta olmak üzere sosyal kullanım alanları yoğun olan yerlerde denetim yapıldı.

17.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:04
Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi
Denizli 'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerleri, marketler ve şehir içi ulaşım araçları başta olmak üzere sosyal kullanım alanları yoğun olan yerlerde denetim yapıldı. Kurallara uymayan vatandaşlara ile iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetimler yapıldı. Emniyet güçleri, tarım ve orman müdürlüğü ve zabıta ekipleri birçok noktada denetim yaptı. Gıda üretimi ve satışının yapıldığı işletmeler, marketlere ve toplu taşıma araçlarına denetimler yapıldı. Toplu taşıma araçlarında maskesiz ve yüzde 50 kontenjan üstünde yolcu taşıyan sürücüler kontrol edilerek uymayanlar hakkında ise ceza yazıldı. Semt pazarlarında da denetimlerini sürdüren ekipler açıkta ürün satışı yapan ve maske takmayan esnaflara uyarıda bulundu. Pazara gelen vatandaşlar ise maskesiz içeriye alınmadı. Marketlere de denetim uygulayan ekipler tedbirler kapsamında uyarılarda bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro Amirliği ekipleri ise kenti farklı noktalarda drone ile havadan görüntüleyerek denetimlerde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Denizli, Güncel
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