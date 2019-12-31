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Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Denizli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:58 Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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