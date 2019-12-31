Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Denizli
'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.