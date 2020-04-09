Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 138 kişi ile 6 iş yerine para cezası

Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 1 haftada 138 kişi ile 6 iş yerine toplam 191 bin 546 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

09.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:58
Denizli'de
Denizli 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 1 haftada 138 kişi ile 6 iş yerine toplam 191 bin 546 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimleri devam ediyor.
Ekipler son bir haftada, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı belirlenen 138 kişiye 172 bin 646 lira, 6 iş yerine de 18 bin 900 lira olmak üzere toplam 191 bin 546 lira ceza yazdı.

Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi Haberler
Fransız doktor paylaştı! Koronavirüs ilk kez bu kadar net görüntülendi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
DSÖ Sözcüsü’nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Haberler
DSÖ Sözcüsü'nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de 'sosyal mesafe' kuralına uymayan 138 kişi ile 6 iş yerine para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:48: Bakan Soylu: 138 bin kişi karantinada (2)- Yeniden - Haber 23:44: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı - Haber 23:43: Belçika'da atık sularda korona virüs izine rastlandı - Haber 23:38: Alman gazetesinin "İtalya-mafya" benzetmesi, İtalya'nın tepkisini çekti - Haber 23:37: MUĞLA Datçalı kadınlar el ele verdi, maske üretimine başladı - Haber 22:41: 12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 22:25: ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler