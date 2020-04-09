Denizli'de "sosyal mesafe" kuralına uymayan 138 kişi ile 6 iş yerine para cezası
Denizli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son 1 haftada 138 kişi ile 6 iş yerine toplam 191 bin 546 lira tutarında idari para cezası uygulandı.
09.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:58
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimleri devam ediyor.
Ekipler son bir haftada, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı belirlenen 138 kişiye 172 bin 646 lira, 6 iş yerine de 18 bin 900 lira olmak üzere toplam 191 bin 546 lira ceza yazdı.
Kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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