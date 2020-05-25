Denizli'de su kuyusunda zehirlenme 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı

Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındıDENİZLİ'de, indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.

25.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:48
Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı
DENİZLİ'de, indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.
Çameli ilçesinin kırsal Yeşilyayla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Yardım için peş peşe kuyuya inen 5 kişi de gazdan zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)
Denizli’de su kuyusunda zehirlenme 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizli, Güncel, Haber

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