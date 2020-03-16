Denizli'de Şubat ayında bin 470 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.
16.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:49
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli 'de konut satışları yüzde 40,3 artarak bin 470 oldu.
Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,3 artarak bin 470 olarak gerçekleşti. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 379,7 oranında artış göstererek 686 oldu. 686 ipotekli satışın 245'i ilk satış, 441'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında azalış göstererek 784 oldu. Bu satışların 202'si ilk satış, 582'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ
Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'de konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,3 artarak bin 470 olarak gerçekleşti. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 379,7 oranında artış göstererek 686 oldu. 686 ipotekli satışın 245'i ilk satış, 441'i ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında azalış göstererek 784 oldu. Bu satışların 202'si ilk satış, 582'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi
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