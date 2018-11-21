Denizli'de Suç Örgütü Operasyonu

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:32



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:32

Denizli'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde çeşitli eğlence mekanlarında yaşanan silahla yaralama ve kurşunlama olaylarının ardından "çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik yaptıkları" ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma yürüttü.Ekiplerin 7 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda tabanca, 10 fişek, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 11 bıçak, kılıç, 16 tabanca iskeleti, 15 tabanca namlusu bir miktar uyuşturucu ile 58 sikke ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç, İ.K, R.B, F.Y. ve D.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.