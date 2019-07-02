02.07.2019 17:14
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Denizli'de sulama kanalında ceset bulundu

Denizli

Denizli'nin Baklan ilçesinde sulama kanalında 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Denizli'nin Baklan ilçesinde sulama kanalında 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde tarlalarında traktörüyle çalışan çiftçiler, sulama kanalının içinde hareketsiz bir kişinin sırt üstü yattığını fark etti. Çiftçiler durumu 112 Acil sağlık servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeni araştırılıyor. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, Baklan, 3. Sayfa

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