21 Mart 2019, 10:05
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Denizli'de Sunucu ve Konuğu Depreme Canlı Yayında Yakalandı

Denizli'de meydana gelen 5,5 şiddetinde depreme canlı yayında yakalanan sunucu ve konuğu büyük panik yaşadı.

Denizli'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalı, depreme canlı yayında yakalandı.

ORGAN BAĞIŞI KONUSU İŞLENİYORDU

Serhat Delikara'nın sunduğu ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken deprem meydana geldi.

"ÇOK CİDDİ DEPREM OLUYOR, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucusu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok, canlı yayında depreme yakalandık" diyerek ekran başındakileri sakin olmaları yönünde uyardı. Dr. Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip, ardından masada duran bardaktan su içerek, sakin kalmaya çalıştı.

Berna Öztürk, Denizli, 3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (5)
OBURKU: 17 agustosu yasamıs bırı olarak bunlar da deprem mı dıyesım gelıyo bunları bız artcı dıye yasıyoduk onlarcası oldu bole bır dk yakın bır deprem bırde senı bır duvardan oburune yapıstırıyo tavanın yanıma geldını hatırlıyorum ama yıne de Allah korusun herkesı
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HIZ KESMEDEN DEVAM: Emekli fatma teyze tanzim satış kuyruklarında soğan bulamazken patates alacağım diye bekliyorsa, hız kesmeden devam Türkiye.
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2 3
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MEHMEDDDD: Sen bi sakin ol
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JÜL SEZAR: sız bu cıddıyet ve sogukkanlılıkla cok daha buyuk kanalları hak edıyorsunuz. soytarı cok var kanallarda
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VELİ AHTSIZ: Elhamdulillah o studyoda değildim, denizli de bile değildim zaten orada olsaydım zelzele olmazdı, rabbim zalimleri ürkütmek istemiş.
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