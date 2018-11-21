Denizli'de Suya Zam Yok

Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, 2019 yılında su ve diğer fiyat tarifelerinde artış yapmama kararı aldıklarını belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ
) Genel Müdürlüğü 2019 yılı programları, bütçeleri ve fiyat tarifelerinin görüşüldüğü toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi bütçesi 855 milyon 115 bin lira, DESKİ'nin bütçesi ise 440 milyon olarak kabul edildi.
Zolan, yaptığı konuşmada ev ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla 2018'de fiyat tarifelerinde herhangi bir artışa gidilmediğini hatırlatarak, şunları söyledi:
"2019 yılında da aynı şekilde vatandaşlarımızın bütçelerine katkıda bulunmak ve enflasyonla mücadele programına destek olmak için su ve diğer tüm fiyat tarifelerinde artışa gidilmeyecek. Maliyet anlamında artışlar olmasına rağmen 2019 tarifesinde herhangi bir artış yapmıyoruz."
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:22