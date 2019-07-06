06.07.2019 02:40
Haberler» Güncel» Haber

Denizli'de taciz iddiası

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen K.E'nin (47) küçük bir kıza tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak şahsın evine yürüdü ve K.E'nin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi.
İtfaiye ekipleri vatandaşların engellemesine rağmen yangını söndürdü.
Jandarma ekipleri evin çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri çerçevesinde bekleyişi sürüyor. Denizli'de taciz iddiası
Kaynak: AA
Denizli, Honaz, Güncel

Son Dakika Haberleri
02:51   DHA YURT - DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
02:45   "Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki meseleleri birlikte çözme zamanı"
02:43   Tekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldı
02:43   ZONGULDAK Ereğli'de 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' coşkusu
02:40   Denizli'de taciz iddiası
02:40   Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası
02:38   Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı