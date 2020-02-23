Denizli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, otomobil ile taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Hilmi Bal'ın kullandığı 20 T 0434 plakalı taksi, kavşakta Emre Aydın yönetimindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Osman Türemiş (26) yaşamını yitirdi. Taksi sürücüsü Hilmi Bal ile diğer sürücü Emre Aydın ve otomobildeki Hatice Gün Evran da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Osman Türemiş'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.