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Denizli'de tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki tamirhane ve yedek parça dükkanında çıkan yangında 13 araç kullanılamaz hale geldi.

20.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 00:10Denizli'de tamirhanede çıkan yangında 13 araç zarar gördü
'nin ilçesindeki tamirhane ve yedek parça dükkanında çıkan yangında 13 araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 76 Sokak'taki sanayi sitesinde bir tır tamirhanesi ve yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere 28 itfaiye aracı ve 46 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, iş yerinde hasar oluştu, 8 tır ile 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan dumandan etkilenen 2 iş yeri çalışanı da Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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