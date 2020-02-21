Denizli'de tarım sektörünün temsilcileri bir araya gelecek

Denizli 'de tarım sektörü temsilcileri 16. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'nda bir araya gelecek. 200 bin ziyaretçi katılımının hedeflendiği fuar, 26 Şubat'ta EGS Park Fuar Alanı'nda gerçekleşecek.

Tarım sektörü temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan 16. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, 26 Şubat Çarşamba günü EGS Park Fuar Alanı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak. 30 bin metrekare alanda gerçekleşecek fuarda, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen traktör, biçerdöver, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları ile daha birçok sektör kuruluşu yer alacak. 2019'da 216 katılımcı firma, 176 bin 460 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda, bu yıl 250'nin üzerinde katılımcı ve 200 bin ziyaretçinin hedefleniyor. Orion Fuarcılık A.Ş.'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek fuar 5 gün sürecek.

"EN BÜYÜK PAYI TARIM SEKTÖRÜ ALACAK"

Denizli Tarım Fuarı'nın sadece tarım sektörüne değil, tüm bölge esnafına, turizm merkezlerine ve tüm şehre ekonomik anlamda kazanç sağlayacağını belirten Orion Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, "Bu kazançtan en büyük payı tarım sektörü alacak. Fuarımız, ziyaretçinin aradığı ürüne; bol çeşit arasından kolayca ulaşabilme, ürünlerin özelliklerini kıyaslayıp kendisine en uygun olanı seçebilme avantajı sağlamaktadır. Yeni teknoloji, yeni yöntem ve yeni ürünlerle tanışıp geleceği yakından yakalama fırsatı vermektedir. Denizli bölgesi ve çevre illerde tarımla uğraşan insanların tarım teknolojileri konusunda büyük gelişmeler sağlayabilmesi adına Denizli Tarım Fuarımız çok önemli bir fuar" dedi.

"GÖZLER DENİZLİ'YE ÇEVRİLECEK"

Fuarın fark yaratacağına inandığını belirten Fatih Tan, şunları söyledi:

"Orman Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Sanayi Odası, Denizli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği, Denizli Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Denizli Veteriner Hekimler Odası, HAY-KOOP, Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Denizli İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Denizli Süt Üreticileri Birliği, Denizli İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve KOSGEB' in de desteklediği fuar EGS Park alanında düzenlenecek ve 5 gün boyunca sektörde tüm gözlerin Denizli'ye çevrilmesine neden olacak."

Girişin ücretsiz olacağı Denizli Tarım Fuarı, 26 Şubat- 1 Mart tarihlerinde 10.00- 18.00, 1 Mart Pazar günü ise 10.00- 17.00 saatleri arasında tüm sektör ziyaretçilerine açık olacak.