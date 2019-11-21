Haberler » Güncel » Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı - Haber

Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.11.2019 01:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 01:34Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
'nin Bozkurt ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Ankara'ya giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı tırın dorsesinde, Alikurt yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü Işık, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kabloların yer aldığı tırın dorsesini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangında dorsedeki malzemeler tamamen kül oldu.
Yangın dolayısıyla kara yolunda yaklaşık 3 saat uzun kuyruklar oluştu. Bu sırada trafik akışı tek şeritten verildi.
Dorsedeki yükün kepçe ile boşaltılması ve yangının söndürülmesinin ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.
Ambar yetkilisi Emrah Çoban, Denizli'den Ankara'ya nakliye hizmeti verdiklerini, araçta tekstil, kablo, demir gibi ambar yükü olduğunu belirterek, "Bilinmeyen bir sebepten dolayı tırın dorsesinde yangın çıkmış. Ne kadar malın olduğu belli değil daha. Ekspertiz incelemesi sonucu kesinleşecek. Tahminimizce dorsedeki yükün 800 bin lira civarında değeri var. Hepsi yandı." dedi.

İtfaiye, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:44 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu
11:44 Güney Marmara'da yarın ve cumartesi sağanak bekleniyor
11:43 - İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
11:43 BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor
11:40 Mustafa Cengiz'den Falcao'nun sakatlığı için açıklama: Kimse salak değil
11:38 HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 80'inci günde 57'ye yükseldi
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:44 Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:44:16