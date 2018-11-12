Denizli'de Telefon Dolandırıcılığından 7 Şüpheli Tutuklandı

Denizli
'de jandarma tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi ve Sarayköy
ilçesinde gerçekleştirildi. Güney, Buldan
, Sarayköy, Acıpayam
ve Honaz
ilçelerinde yaşlı vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Ekipleri düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi dolandırıcılık olaylarında kullandıkları araç ile kent merkezinde 2 şüpheli Sarayköy'de bir bağ evinde diğer 4 şüpheli ise kentin farklı noktalarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
Jandarma,Denizli
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:33