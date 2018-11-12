12 Kasım 2018, 10:33

Denizli'de Telefon Dolandırıcılığından 7 Şüpheli Tutuklandı

Denizli

Denizli’de jandarma tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Denizli'de jandarma tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi ve Sarayköy ilçesinde gerçekleştirildi. Güney, Buldan, Sarayköy, Acıpayam ve Honaz ilçelerinde yaşlı vatandaşları telefon ile arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Ekipleri düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi dolandırıcılık olaylarında kullandıkları araç ile kent merkezinde 2 şüpheli Sarayköy'de bir bağ evinde diğer 4 şüpheli ise kentin farklı noktalarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ Jandarma,Denizli
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:33



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