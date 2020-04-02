Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizli'de telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki telefon yoluyla dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı.

02.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:42
Denizli'de telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı
Denizli 'nin Pamukkale ilçesindeki telefon yoluyla dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan bir kadının yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarının evine gelen ve kendisini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından götürüldüğü şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri U.A. (19) ile 8 aylık hamile Z.M'yi (26) gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde suçu itiraf eden zanlıların altınları kuyumcuda bozdurdukları saptandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukkale, Denizli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Denizli'de telefon yoluyla dolandırıcılık iddiasıyla biri hamile iki kişi yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
’Kimsem yok’ diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı Haberler
'Kimsem yok' diyerek dışarı çıktı, kimlik soran polisi evine çağırdı
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi Haberler
İETT, otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı Haberler
Umutları yeşerten grafik! Türkiye, listeye 20. sıradan giriş yaptı
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Haberler
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
İstanbul Rum Patrikliği’nden salgın için başlatılan kampanyaya destek Haberler
İstanbul Rum Patrikliği'nden salgın için başlatılan kampanyaya destek
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay Haberler
Salgında hayatını kaybeden profesörün mezarında dikkat çeken detay

Son Dakika Güncel Haberleri

16:22: Tatvan'da sağlık çalışanları, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu - Haber 16:22: Tuşba Belediyesinden çıkan haberlere yalanlama - Haber 16:22: Tunceli'de akıntıya kapılıp kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber 16:22: Rize'de merketlerde müşteriye "maske takma" tavsiyesi - Haber 16:22: Oyak Renault'dan koronavirüse karşı mücadeleye destek - Haber 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber 15:06: Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet - Haber 14:56: Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı - Haber 14:16: İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi - Haber 13:40: Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı - Haber 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler