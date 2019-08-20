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Denizli'de temmuz ayında bin 216 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Temmuz ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı.

20.08.2019 11:22 Denizli'de temmuz ayında bin 216 konut satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Temmuz ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre, Denizli'de temmuz ayında bin 216 konut satıldı.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, kentte konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 16,8 azaldı.

Denizli'de satılan bin 216 konutun satışların 478'i ilk satış, 738'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında azalış göstererek 207 oldu. 207 ipotekli satışın 81'i ilk satış, 126'sı ikinci el satış oldu.

Kentte diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artış göstererek bin 9 oldu. Bu satışların 397'si ilk satış, 612'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi

Kaynak: İHA

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