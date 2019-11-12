Haberler » 3. Sayfa » Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı - Haber

Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı

Denizli'de PKK-KCK, DEAŞ ve FETÖ-PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

12.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:19Denizli'de terör operasyonları: 19 şahıs yakalandı
Denizli'de PKK-KCK, DEAŞ ve FETÖ-PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Kasım-10 Kasım tarihleri arasında kent genelinde yapılan uygulamalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak terör propagandası yapan 2 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Aynı tarihler içerisinde uygulamalar kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü ve PDY terör örgütüne üye olmak, sabit hat, ankesör hatlarından arandıkları ve By-Lock kullanıcısı oldukları tespit edilen 17 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:17 Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
14:16 Kahraman şoför, içinde yolcularla birlikte yanan otobüsünü böyle söndürdü
14:16 Sanayide korkutan yangın
14:11 Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı
14:09 İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını: 12 tutuklama
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:30:53