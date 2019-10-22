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Denizli'de terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.10.2019 17:34Denizli'de terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
Denizli'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarayköy ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.K'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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