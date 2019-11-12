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Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:13Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda N.P. ve B.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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