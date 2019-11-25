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Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve THKP/C lehine propaganda yaptığı öne sürülen belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

25.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:06Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve THKP/C lehine propaganda yaptığı öne sürülen belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah baskın yaptı. Operasyonlarda, sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK ve THKP/C'yi öven paylaşımlar yaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.



Denizli, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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