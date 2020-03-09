Denizli'de tilkilere havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldı
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tilkiler için havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldığını belirterek, vatandaşları yemle temas etmemeleri konusunda uyardı.
09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tilkiler için havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldığını belirterek, vatandaşları yemle temas etmemeleri konusunda uyardı.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında ikinci etap yemlerin, 6 Mart'tan itibaren Denizli Çardak Havalimanı'ndan havalanan uçaklarla atılmaya başladığı kaydedildi.
Aşılı yemlerin tilkiler için geliştirildiği belirtilirken, "Temas edildiği takdirde insan kokusu sineceğinden yemin tilkiler için çekiciliği azalır. Açılmış kapsüle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir." denildi.
Açıklamada ayrıca 2020 aşılama programı kapsamında il genelinde 29 Mayıs'a kadar sahipli ve sahipsiz 14 bin 550 köpek ve kediye ulaşılarak kuduz hastalığına karşı aşılanmalarının sağlanacağı bilgisine de yer verildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında ikinci etap yemlerin, 6 Mart'tan itibaren Denizli Çardak Havalimanı'ndan havalanan uçaklarla atılmaya başladığı kaydedildi.
Aşılı yemlerin tilkiler için geliştirildiği belirtilirken, "Temas edildiği takdirde insan kokusu sineceğinden yemin tilkiler için çekiciliği azalır. Açılmış kapsüle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir." denildi.
Açıklamada ayrıca 2020 aşılama programı kapsamında il genelinde 29 Mayıs'a kadar sahipli ve sahipsiz 14 bin 550 köpek ve kediye ulaşılarak kuduz hastalığına karşı aşılanmalarının sağlanacağı bilgisine de yer verildi.
Kaynak: AA
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