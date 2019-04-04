Denizli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdülkadir Güleroğlu (32) idaresindeki 34 BRT 525 plakalı otomobil, Dedebağ Mahallesi girişinde, karşı istikametten gelen Muharrem Erbağ yönetimindeki 20 Y 3238 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Güleroğlu, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: AA