04 Nisan 2019, 18:54
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Denizli'de Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abdülkadir Güleroğlu (32) idaresindeki 34 BRT 525 plakalı otomobil, Dedebağ Mahallesi girişinde, karşı istikametten gelen Muharrem Erbağ yönetimindeki 20 Y 3238 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Güleroğlu, ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Acıpayam, Denizli, Güncel
Kaynak: AA