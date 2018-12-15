Denizli'de Toplu Açılış Töreni

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:01



15 Aralık 2018 Cumartesi 18:01

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart 2019 günü bir kez daha hizmet siyasetiyle istismar ve yalan siyaseti arasında tercihinizi yapacaksınız. Hazır mıyız buna? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak inşallah sandıklardan çıkacağız." dedi.Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde Denizlilere hitap etti.Temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının Emekli Sandığında 2 bin 300 lira, SSK'de bin 840 ila bin 880 lira arası, Bağ-Kur'da bin 400 ila bin 700 lira arası olduğunu belirten Erdoğan, "Bay Kemal, senin bu rakamlardan haberin var mı? Ama bay Kemal'in kılavuzu karga, ben ne yapayım? Üstelik bu rakamlara banka promosyonları dahil değildir. Onlar ilave edilince bu tabii daha da yükseliyor." diye konuştu.Emekliler dışındaki kesimlerin gelirlerinde de büyük artışlar yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Mesela engellilerimize ve yaşlılarımıza verilen maaş neydi biliyor musunuz biz geldiğimizde, 24 liracık." dedi. Erdoğan, bu maaşları 20-25 kat artırdıklarını ifade etti.İktidara geldiklerinde üniversite öğrencilerine 45 lira kredi veya burs verildiğini hatırlatan Erdoğan, yıl başı itibarıyla bunu 500 liraya yükselttiklerini, master öğrencilerine bin lira, doktora öğrencilerine bin 500 lira burs verildiğini söyledi.Erdoğan, "Çıkmış, şu yalana bakın ya 'öğrencilerin kalacağı yurt yok' diyor. Ne vicdansızsın, bu kadar vicdansızlık olmaz. Türkiye'de 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesi vardı, şimdi 689 bin oldu. Bunun yanında 214 bin yatak kapasitesi artışını sağlayacak çalışmalarla ilgili ihale süreçleri de devam ediyor. Kaldı ki bay Kemal, 75 üniversite ile başladık şu anda 206 üniversite var. Bir taraftan üniversiteler çoğalıyor, bir diğer taraftan da yurtları çoğaltıyoruz." vurgusu yaptı."Bu sistemi bir tek Bay Kemal'e beğendiremedik"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Sağlık Sigortası kapsamının, vatandaşların yüzde 99'unu kapsadığını belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye'de tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına izin vermeyecek bir Sosyal Güvenlik Sistemi kurduk. Sen SSK'nin başındayken var mıydı böyle bir şey? Böyle bir şey yapabildiniz mi? Dünyanın dört bir yanından uzmanlar gelip bu sistemi inceliyor. Bu sistemi herkese beğendirdik ama bir tek bay Kemal'e beğendiremedik. Tabii bu milletimiz görüyor, bu zatın genel müdürlüğü dönemindeki SSK günlerini çok iyi biliyor, hastanelerin hallerini çok iyi biliyor. Herhalde Savaş Ay'ın o görüntülerini biliyorsunuz değil mi? Bununla yaptığı söyleşiyi falan hatırlıyorsunuz değil mi? O çekilen çileler, aman Yarabbi hepimizin hafızasında acı bir hatıra olarak duruyor. Bu zatın bir başka kötü çabası da sürekli şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi istismar etmeye çalışmasıdır. Gerçi şehit yakınlarımız ve gazilerimiz her fırsatta kendisine gereken dersi veriyor. Ama bu provokasyonlardan vazgeçmiyor."Şehit yakınları ve gazilere selamlarını gönderen Erdoğan, Rize'de şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi."Rakamlar veriyor ama oranlara hiç girmiyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçeyle, borçlarla ilgili verdiği rakamların kendisinin hala 1990 Türkiyesinde takılıp kaldığını gösterdiğini belirterek, "Rakamlar veriyor ama oranlara hiç girmiyor. Niye? Çünkü foyası ortaya çıkacak." dedi.Ekonomideki gelişmelere dikkati çeken Erdoğan, hane halkı borçluluk düzeyinin milli gelire oranının diğer gelişmekte olan ülkelerde yüzde 36 iken Türkiye'de yüzde 16 olduğunu söyledi.Kılıçdaroğlu'nun, borç faizleri konusunda da aynı rakam oyunlarını yaptığına işaret eden Erdoğan, "Bu zat, elmayla armudu karşılaştırarak kendince kurnazlık yapıyor. Bizim milletimiz karşısında harbi ve hasbi siyasetçi görmek istediğini bilmiyor. Hayatını yalan üzerine kuran, yalanları yüzüne vurulduğunda da pişkince hemen bir başka yalana sarılan siyasetçinin sonu işte bu zatta olduğu gibi ömür boyu aynı yerde debelenip durmaktır. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını deşifre etmeye şimdilik ara veriyorum. Eğer çıkıp milletimizden özür dilemezse, ki hiç zannetmiyorum, daha sonra yine bu yalanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz. Biz kimin ne söylediğine değil kendimizin ne yaptığına bakıyoruz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Denizli'ye ne yaptık? Bizim için önemli olan budur." ifadesini kullandı.Geçen 16 yılda Denizli'ye 22,5 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, artık bu yatırımları saymaya gerek kalmadığını, vatandaşların zaten bu yatırımları bildiğini belirtti. Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, tüm hizmetlerin günlük hayatın her anında bizzat yaşanıp görüldüğünü söyledi."31 Mart 2019 günü bir kez daha hizmet siyasetiyle istismar ve yalan siyaseti arasında tercihinizi yapacaksınız. Hazır mıyız buna? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak inşallah sandıklardan çıkacağız." diyen Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yaptı.Erdoğan, hitabını, alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini söyleyerek tamamladı.Açılış töreninden notlarCumhurbaşkanı Erdoğan, alana gelmeden önce Denizli Büyükşehir Belediyesine geçti, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Erdoğan kürsüye çıkmadan önce TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli kısa birer konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında beraberindekilerle yatırım bedeli 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eserin açılış kurdelasını keserek hizmete açtı.Erdoğan alandan ayrılırken Cumhurbaşkanlığına ait otobüste Denizlileri bir süre selamladı. AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanlığına da uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki partililerle bir süre sohbet etti. Erdoğan, burada düzenlenen kermesi ziyaret etti ve kendisine yapılan ikramları tattı.Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulundu.TBMM Başkanı Binali Yıldırım da tören alanından ayrılmadan önce davet üzerine bir kafeye girdi, burada kendisine börek ve çay ikram edildi. Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.(Bitti)