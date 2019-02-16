Denizli'de Trafik Kazaları: 6 Yaralı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Buldan'dan Denizli istikametine giden Ahmet Alrez yönetimindeki 16 ADZ 638 plakalı hafif ticari araç, Oğuzköy Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.Yaralanan sürücü ile araçtaki Ahmet Fuat Muhayri, Muhammed (5) ve Emirhan Alrez (7), ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buldan'dan Denizli istikametine seyreden Oktay Sivas'ın kullandığı 45 ABN 519 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Acısu mevkisinde karşı yönden gelen Ali Akif Ay idaresindeki 07 AYM 03 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada yaralanan 2 sürücü, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.