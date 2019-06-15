15.06.2019 11:03
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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ödü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tavas- Karacasu yolunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Tavas istikametinden Karacasu istikametine seyir halinde olan Adem Akbudak yönetimindeki 20 HS 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karantı Mevkii'nde aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin Eygi (38) idaresindeki 20 P 7433 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eygi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Akbudak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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