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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

12.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:32Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesi istikametine giden Ahmet (56) yönetimindeki 58 DA 618 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Kervan Yolu Kavşağı'nda Süleyman Tekin'in kullandığı 20 ACF 302 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Koza'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar sürücü Tekin ile otomobilde bulunan Serkan Özener, Honaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Koza'nın cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Denizli, Koza, Güncel

Kaynak: AA

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