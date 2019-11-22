Haberler » Güncel » Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı - Haber

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

22.11.2019 03:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 03:56Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kale'den Denizli yönüne giden Mehmet Gökcek yönetimindeki 20 RS 734 plakalı otomobil, Medet kavşağında Nihat İsenlik'in kullandığı 64 HB 676 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Perihan (55) ve Gülsüm İsenlik yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Perihan İsenlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli, Tavas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:36 DHA YURT BÜLTENİ-2
09:36 Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyede
09:36 Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda mühimmat ele geçirildi
09:34 Liverpool'dan Uğurcan için 18 milyon poundluk teklif
09:31 Başkan Hürriyet'ten EYT'lilere destek
09:31 Başkan Sağlam'dan VANESOB Başkanvekili Çelik'e ziyaret
09:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin
08:59 Külliye'ye giden CHP'li kim? Muharrem İnce, "Ben biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
08:33 Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi
08:28 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirince sosyal medyada tepki çekti
07:55 Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak
22:11 Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti: Kıyma makinesine atarak parçaladım
21:59 MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
22.11.2019 09:38:08