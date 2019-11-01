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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

01.11.2019 01:54Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halinde bulunan otomobil tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hançalar Mahallesi'nde oturan (59) Orhan Kızılbük, 20 FU 554 plakalı otomobili ile ilçe merkezine fırına çalışmaya giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Yoldan geçen bir başka sürücü durumu farketmesi sonucunda ihbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan sürücüyü çıkarmasının ardından sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen 59 yaşındaki Orhan Kızılbük otopsi için Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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