Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adem Şakar idaresindeki 20 U 3609 plakalı kamyonet, Akçeşme Mahallesi Sehit Kocanoğlu Caddesi'nde 20 U 1689 plakalı park halindeki tıra yandan çarptı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Şakar, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Şakar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıdı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Pamukkale,Denizli
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:04