Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başkarcı
'dan şehir merkezine giden Ahmet Şirin
yönetimindeki 64 AN 797 plakalı otomobil, Bereketler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle sol refüjdeki ağaçlara çarptı.
Ağaçların devrildiği kazada, sürücü Şirin yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şirin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.