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Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.10.2019 12:15Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recai Kızılkaya yönetimindeki 20 BK 500 plakalı beton mikseri, 3119 Sokak'ta Ahmet Erdoğdu yönetimindeki 20 K 4141 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada devrilen beton mikserinin sürücüsü Kızılkaya, araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin çalışması çıkartılan sürücüsü Kızılkaya, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Merkezefendi, Kızılkaya, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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