Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde tırın traktörle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli yönüne giden Hüseyin Aykanat idaresindeki 20 GM 386 plakalı tır, Sarayköy yakınlarında aynı yöne giden Yakup Ceylan yönetimindeki 20 LE 508 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçerek kanala devrilen traktörün sürücüsü Ceylan, araçta sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince ayırıcı ve kesici kullanılarak sıkıştığı yerden çıkartılan Ceylan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün vinç yardımıyla kanaldan çıkartılmasının ardından kara yolundaki ulaşım normale döndü.