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Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

16.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:52Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
'nin ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesinden Bahçelievler istikametine giden Gülsemin B. yönetimindeki 15 NA 961 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Refüjdeki aydınlatma lambasının direğini yıkan otomobil karşı şeride geçerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü Gülsemin B, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkezefendi, Akkonak, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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