Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli
'nin Çal
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kabalar Mahallesi'nde Mustafa Karahan
(70) yönetimindeki 20 NL 032 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Traktörün altında sıkışan sürücü ile eşi Meryem Karahan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karahan ve eşinin tarladan döndükleri öğrenildi.