09.07.2019 07:59
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Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen otomobildeki yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşıyla çıkarıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen otomobildeki yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşıyla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kelekçi Mahallesi'nde Şükrü B. yönetimindeki 20 UA 721 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Takla atan otomobildeki sürücü Şükrü B. ile yan koltukta oturan ve ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri sürücü Şükrü B'yi araçtan çıkararak sağlık ekibine teslim etti.
Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralı kadın ise araçtan çıkmak istemedi. Çığlık atan ve ağlayan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye ve ikna edilmeye çalışıldı.
Baygınlık geçiren yaralı kadın, otomobilin içerisine giren itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: AA
Acıpayam, İtfaiye, Denizli, Güncel

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