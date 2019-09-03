Haberler» 3. Sayfa» Haber

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

03.09.2019 19:17 Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
Denizli'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesi'nde Okan T. idaresindeki 20 T 187 plakalı ticari taksi Necip B.'nin kullandığı 20 ER 134 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler araçlar içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:27   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
19:25   Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
19:24   Alanya'da aile boyu dolandırıcılık: Kayınpeder ve damat yakalandı
19:17   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
19:10   Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
19:07   Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
19:06   Samsun'da 10 kilo kubar esrar ile bin 658 kök kenevir ele geçirildi