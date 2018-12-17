Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Akköy
'den Denizli yönüne giden Şaban Bozdemir yönetimindeki 20 EB 952 plakalı yolcu minibüsü, Develi
Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Erdal Gündem'in kullandığı 06 VDP 22 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Gündem ile Mehmet Kocakaya, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan minibüs sürücüsü Bozdemir ise ayakta tedavi edildi.
Pamukkale,Denizli
Kaynak: AA