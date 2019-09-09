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Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.09.2019 21:06 Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin S. idaresindeki 20 YU 726 plakalı otomobil, Denizler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan iki kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli, Baklan, Güncel

Kaynak: AA

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