Haberler » Güncel » Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

29.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:05Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
'nin ilçesinde hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 'den Denizli istikametine giden Adem Karhan idaresindeki 64 BB 747 plakalı hafif ticari araç, Yokuşbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Mine Damgacı'nın kullandığı 20 DC 087 plakalı otomobil ile Güner Yormaz'ın kullandığı 20 GE 396 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Karhan, Damgacı ve Yormaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karhan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Denizli, Çivril, Honaz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Londra'da bıçaklı saldırı alarmı
18:40 Samsun'da doktora şiddet
18:40 Kurtardığı kumruyu elleriyle besledi
18:40 Haber Ajanda ve Kültür Ajanda mobil yayına başlıyor
18:39 Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:16 İmar planlarının görüşüldüğü İBB Meclisi'nde "Özür dile" gerginliği tartışmalara neden oldu
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
29.11.2019 18:41:21