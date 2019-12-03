Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Şerif K'nin kullandığı 20 U 7227 plakalı hafif ticari araç, Dokuzkavaklar mevkisinde Murat Ç. yönetimindeki 20 V 3253 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle orta refüjdeki bariyerleri aşan iki araç, karşı şeride geçerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Ali D. yaralandı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.