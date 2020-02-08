Haberler » Güncel » Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:48Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ertuğrul yönetimindeki 20 BF 602 plakalı otomobil, Alaattin Mahallesi Kırca mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Takla atan araç, daha sonra yan devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Ertuğrul, Acıpayam, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 19:56:58