28.05.2019 12:42
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Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Irlıganlı Mahallesi'nden Denizli istikametine giden Ramazan Sarıkaya (42) idaresindeki 20 YF 810 plakalı otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Kudret Sarıkaya (40), çocukları Zeynep Su (9), Fatma Sena (6) ve Yavuz Selim Sarıkaya (12) yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Irlıganlı, Sarıkaya, Denizli, Güncel
Kaynak: AA