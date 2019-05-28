Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Irlıganlı
Mahallesi'nden Denizli istikametine giden Ramazan Sarıkaya
(42) idaresindeki 20 YF 810 plakalı otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Kudret Sarıkaya (40), çocukları Zeynep Su
(9), Fatma Sena (6) ve Yavuz Selim
Sarıkaya (12) yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA