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Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hilal Cankardaş'ın cenazesi (17) toprağa verildi.

08.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:06Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
'nin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hilal Cankardaş'ın cenazesi (17) toprağa verildi.
Akalan Çarşı Camisi'ndeki cenaze törenine Acıpayam Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hilal Cankardaş'ın yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşlarının yanı sıra Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan katıldı. Cenaze namazının ardından Cankardaş'ın cenazesi, Akalan Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Serinhisar-Acıpayam kara yolunda, dün Nurcan Cankardaş yönetimindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil ile yol kenarına park etmeye çalışan Gökhan İhsan K. yönetimindeki 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Nurcan Cankardaş'ın kızı Hilal Cankardaş'ın yaşamını yitirdiği kazada, sürücüler Nurcan Cankardaş ve Gökhan İhsan K. ile hafif ticari araçta bulunan Elif K. yaralanmıştı.

Serinhisar, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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