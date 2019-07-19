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Denizli'de trans operasyonu: 12 gözaltı

Denizli'de, polis tarafından travesti diye adlandırılan 'trans' bireylere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken zanlılara yaklaşık 10 bin TL idari para cezası da kesildi.

19.07.2019 13:31 Denizli
Denizli'de, polis tarafından travesti diye adlandırılan 'trans' bireylere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken zanlılara yaklaşık 10 bin TL idari para cezası da kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 'trans' bireylere yönelik operasyon yapıldı. İddiaya göre, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden ilan verip, kendilerine ait ya da kiraladıkları evlerde fuhuş yaptığı öğrenildi. Ekipler, kendilerine yer sağladığı öne sürülen kişilere de yönelik çalışma başlattı. Çalışmada belirlenen 12 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, emniyet müdürlüğüne götürülen 12 şüphelinin ifadesini aldı. İfadenin ardından Kabahatler Kanunu'na göre toplam 9 bin 675 TL para cezası kesildi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
MİSAFİR: Muz cumhuriyeti mi burası hem fuhuş yapılmasını istemiyor lar hemde parasını alıyorlar sıra bu insanların cebine girmediğiniz kalmıştı gasp resmen bu resmi gasp hemde muz cumhuriyeti
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