08.07.2019 11:14
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Denizli'de, turistlerin tur otobüsü devrildi: 4 yaralı (1)

Denizli

DENİZLİ'de, turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

DENİZLİ'de, turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Denizli- Antalya yolu Yumurtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yeşil alana devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Denizli, turist, Güncel

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